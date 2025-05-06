Adana'da tırın dorsesi üst geçice zarar verdi

Seyir halindeki tırın dorsesi, yaya üst geçidine çarptı. Parçalanan üst geçidin bir bölümü tırın üzerinde kalırken sürücü Hasan Meral ise "Dorsenin damperi elektrikli olduğundan kendi kendine kalkmış" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda Hasan Meral yönetimindeki tırın dorsesi, seyir halindeyken açılarak üst geçide çarptı.Parçalanan üst geçidin yarısı, tırda takılı kaldı.Kazayı fark eden sürücü, tırı yol kenarındaki ara sokakta durdurdu.Kazayı anlatan Meral, “Dorsenin damperi elektrikli olduğundan kendi kendine kalkmış. Araçta uyarı sistemi de çalışmadı.Üst geçide çarpınca dorsenin açıldığını fark ettim. Başkalarına zarar vermemek için ara sokağa park ettim.” dedi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.