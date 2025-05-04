 CHP kurultayındaki skandal derinleşiyor: Rüşvet, dolar trafiği, medya manipülasyonu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda patlak veren 'rüşvet karşılığı oy' iddiası siyasi tarihin en kirli seçimlerinden birine işaret ediyor.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kurultayın gölge aktörlerinden biri olarak eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öne çıkıyor. Savcılık, delegelere dağıtılan milyonlarca liranın kaynağını araştırırken, 9 milletvekili için fezleke hazırlanıyor.Soruşturma dosyası, sadece CHP'nin değil, siyaset-finans-medya üçgenindeki karanlık ilişkilerin deşifre edilmesi açısından Türkiye'nin en kritik yargı süreçlerinden biri olarak tarihe geçmeye aday.Soruşturma kapsamında 'örgüt kurmak', 'rüşvet', 'ihaleye fesat' gibi ağır suçlardan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden ifadesi alınacak.Başsavcılığın ulaştığı tanık ifadeleriyle birlikte İstanbul'daki 4 ayrı döviz bürosundan 50 milyon doların kurultay öncesi Ankara'ya taşındığı öne sürülmüştü.Kamera kayıtları ve hard diskler delil olarak dosyaya girdi. MASAK raporlarıyla bazı delegelerin, partililerin ve gazetecilerin hesaplarında olağandışı para hareketleri saptandı.





Gazeteciler İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç de 'dezenformasyonla kurultaya müdahale' iddiasıyla şüpheli listesine alındı. Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun çekileceği yönünde bilgi yaymakla suçlanan gazetecilerin hesapları mercek altına alındı.CHP Bitlis eski İl Başkanı'nın ifadesi, skandalın boyutunu gözler önüne serdi.Ekrem İmamoğlu ile yapılan otel toplantısında Özgür Özel'in desteklenmesi istenmiş, ardından 'kargo poşeti içinde 100 bin lira' verilerek delegelere dağıtılması talimatı verildiği de eski İl Başkanının ifadeleriyle dosyaya girdi.Savcılık, 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla kapsamlı bir iddianame hazırlıyor.CHP kurultayında yaşananlar, Türk siyasi tarihine geçecek bir yargı dosyasına dönüşüyor.Şüpheli listesinde yer alan 124 kişi arasında 9 CHP milletvekili de bulunuyor. Savcılık, bu isimler hakkında fezleke hazırlayarak dosyayı TBMM'ye göndermeye hazırlanıyor.