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Gaziantep'te tefeci operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep'te 3 iş yerine düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekleme: 30.05.2025 - 09:33 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:34 / Editör: Edin Uslu
Gaziantep'te tefeci operasyonu: 2 tutuklama
Gaziantep'te tefeciliğe geçit verilmedi...

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilere yönelik yürütülen soruşturmada, Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi.

3 ADRESE BASKIN
Çalışmalar sonucu birçok adres tespit edildi ve operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 3 iş yerine baskın düzenlendi.


4 GÖZALTI
İş yerlerinde yapılan aramalarda 14 adet POS slipi, 4 adet pos cihazı, 95 bin TL para, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.
Operasyon sonucunda 4 şahıs gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA
Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep'te tefeci operasyonu: 2 tutuklama