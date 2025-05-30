Gaziantep'te tefeci operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep'te tefeciliğe geçit verilmedi...Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilere yönelik yürütülen soruşturmada, Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi.Çalışmalar sonucu birçok adres tespit edildi ve operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında 3 iş yerine baskın düzenlendi.İş yerlerinde yapılan aramalarda 14 adet POS slipi, 4 adet pos cihazı, 95 bin TL para, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.Operasyon sonucunda 4 şahıs gözaltına alındı.Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.