Gaziantep'te tefeci operasyonu: 2 tutuklama
Gaziantep'te 3 iş yerine düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep'te tefeciliğe geçit verilmedi...
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilere yönelik yürütülen soruşturmada, Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi.
3 ADRESE BASKIN
Çalışmalar sonucu birçok adres tespit edildi ve operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 3 iş yerine baskın düzenlendi.
4 GÖZALTI
İş yerlerinde yapılan aramalarda 14 adet POS slipi, 4 adet pos cihazı, 95 bin TL para, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.
Operasyon sonucunda 4 şahıs gözaltına alındı.
2 TUTUKLAMA
Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.