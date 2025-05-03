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Beyaz Gazete
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Ankara'da korku dolu anlar! Varil bomba gibi patladı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan sanayide çıkan yangın, boş varillerin genleşip patlamasına neden oldu. Sıcaktan dolayı genleşen varillerin patlaması ise çevredekileri korkuttu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Ekleme: 3.05.2025 - 15:07 Güncelleme: 3.05.2025 - 15:10 / Editör: Fehmi Öztürk
Ankara'da korku dolu anlar! Varil bomba gibi patladıAnkara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı sanayide çıktı. Edinilen bilgiye göre bir hurdalıkta elektrik şasesinde çıkan yangın, boş varillerin bulunduğu bir alana sıçradı.

Ankara'da korku dolu anlar! Varil bomba gibi patladı

Sıcaktan dolayı genleşen varillerin patlaması ise çevredekileri korkuttu.

Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye eri sevk edildi ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.