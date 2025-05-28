İmamoğlu'nun gizli kasasıydı... Sıvacı Adem kibrit devinin arsasına çöktü!

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un da olduğu 46 şüpheliden 25'i tutuklandı. Ünlü kibrit firması Malazlar Kibrit'in sahiplerinden Ali Şükrü Malaz, KİPTAŞ'ın Pendik'te fabrikalarının ve ofislerinin de olduğu E-5 kenarındaki arsalarına çöktüğünü söyledi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet sarmalıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada ifade veren Malaz, 140 bin metrekarelik arazinin ellerinden alınarak Ekrem İmamoğlu'nun kasası 'Sıvacı' Adem Soytekin'in inşaat şirketi Asoy'a verildiğini, mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alınmasına rağmen satışının devam ettiğini dile getirdi.Türkiye'de her eve girmiş kibrit firmalarına ait Pendik't E-5 karayolunun kenarındaki fabrikada ürettiklerini aktaran Malaz, fabrikanın olduğu bu arsayı 2016 yılında hem konut hem ticari alan hem de teknoloji geliştirme merkezi ve bir köşesinde de ibadet alanı yapacak şekilde bir projeyle dönemin Kiptaş yönetimiyle görüşme yaptıklarını söyledi.O dönemki yönetimin projeyi benimsediğini ve 2016 yılında Kiptaş Yönetim Kurulu'nda kararlar alındığını aktaran Malaz, 'Biz de arsa sahibi olarak Kiptaş'la protokol ve sözleşme süreçlerine geçtik. Bu süreçte İBB'ye karşı arsamızdan geçen yolla ilgili açtığımız kamulaştırmasız el atma ve plan eşitsizliği davalarımızdan vazgeçtik.Gelir taahhüdü ile bir kısım bedel garanti olmak üzere, geri kalanı ise paylaşım esaslı gelir paylaşımı sözleşmesi şeklinde Kiptaş'la sözleşmemizi yaptık. Daha sonra Kiptaş, projeye başlamak üzere bizden arsa devrini yapmamızı istedi ve bizde 3 Ekim 2017'de tapu devrini gerçekleştirdik' dedi.2019 yılına gelindiğinde ise İBB yönetiminin ve Kiptaş yönetiminin değiştiğini aktaran Malaz, 'Yönetim bizle görüşmedi. Sonra bizim sözleşmeler ve projenin çalışmalarına o dönemin Kiptaş Genel Müdürü olan Ali Kurt, Genel Müdür Yardımcıları Bektaş Ulusan ve Gürkan Kaya tarafından bakıldı. 2019 sonuna gelindiğinde Gürkan Kaya, tekrar yaptırdığı fizibilite raporlarını ve gelir paylaşım hesaplamalarını bizimle paylaştı.2020'ye geldiğimizde temas kurmamaya başladılar. Arsamızla ilgili yeni Kiptaş yönetiminin başka planları olduğu söylentisi bizi endişelendirdi. Kiptaş, firmamızı hesap mutabakatı imzalamaya zorladı ancak kabul etmedik. Kısmi ödemelerle hasılat paylaşımının asgari kısmı ödenmesi gerekirken sözleşmelerimiz inkar edildi, yok sayıldı' diye konuştu.Fabrika arsalarında bulunan ofislerinden haber vermeden zorla çıkarıldıklarını söyleyen Malaz, '50 yıllık mülkümüzden hukuksuz bir şekilde çıkarıldık. Buna rağmen bizimle görüşmediler. Bunun üzerine ihtarlar çektik. Tapu iptal ihtarlarımızı gönderdik.Mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir kararının başvurusunda bulunduk ve hemen 2 Eylül 2021'de mahkeme, arsaya ihtiyati tedbir ile üçüncü kişilere satılamaz kararı verdi ve tapuya kayıt düşürüldü. Aynı tarihlerde inşaat çalışmaları başlamamıştı' ifadelerini kullandı.'Ancak daha sonra mahkemenin tedbir koyduğu arsaya 2021 Kasım sonu Kiptaş, Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla resmi temel atma töreni yaptı. Bizimle yapılan anlaşma ile hiç ilgisi olmayan bir proje lansmanı ile birlikte, Asoy İnşaat'ın müteahhitliğini yaptığı, Arkatlı Evler adı altında Aralık 2021 itibari ile satış vaadi sözleşmesi ile maketten daire satışlarına başlayarak vatandaşlardan para toplamaya başladılar' diyen Malaz, 'Hukuki süreci başlattığımız geride kalan dört yıllık süreçte hiçbir zaman, bir gün bile bu arsadaki tedbir kararı, Kiptar tarafından defalarca itiraz edilmesine rağmen kalkmamıştır. Hem yerel mahkeme hem de BAM, tedbir kararını kaldırmadı ve hep tedbirin devamı yönünde karar verildi' dedi.Projenin verildiği Asoy İnşaat, Ekrem İmamoğlu'nun kasası 'Sıvacı' Adem Soytekin'in şirketi olarak bilinen bir şirket ve bu şirket halihazırda TMSF tarafından kayyumla yönetiliyor. Malaz, 140 bin metrekarenin üzerinde inşaat alanının Asoy İnşaat tarafından yapıldığını, bir kısım ticari alanın da yapılmaya devam ettiğini dile getirdi. Dairelerin vatandaşa fiilen teslim edildiğini ancak tedbir kararı gereğince tapu verilmesinin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.Vatandaşları 'tapuları vereceğiz' diyerek oyaladıklarını söyleyen Malaz, 'Sırf bir an önce para toplamak amacıyla, milyarlarca bedel vatandaşlardan tahsil edildi. İleride oluşacak büyük mağduriyet hiç düşünülmeden. Üstelik bu kurum, kamu yararı ilkesine göre çalıştığını iddia eden İBB'nin en önemli iştiraklerinden Kiptaş tarafından bilerek ve isteyerek yapıldı' dedi.Ali Kurt'un 2023 Ocak ayında arsayla ilgili bir röportaj verdiğini de aktaran Malaz, ' Röportajda bizim arsamız için hukuki sorunları çözdüklerini söylüyor. Ancak ne hikmettir ki arsa üzerinde davaların mevcut olduğunu ve ihtiyati tedbir kararı olduğunu söylemiyor. Bir başka deyişle yalan söylüyor.Satış yapma peşinde olduğu için halkı kandırıyor. Projeyle ilgili 'revizyon yapalım, söyle bir proje düşünüyoruz veya olmuyor arsayı geri verelim' gibi bir yaklaşımı hiç göstermediler. Bu sebeple yapılanların iyi niyetli olmadığını, arsamıza çökme niyeti taşıdıklarını düşünüyoruz' diye konuştu.