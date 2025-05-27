Sosyal medya yasağının kapsamı genişliyor! Yaş sınırı yükseldi

Gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlama getiren ülkelerin ve eyaletlerin sayısı artıyor. Türkiye ve Avustralya başta olmak üzere pek çok ülkede çalışmalar yapılırken sert bir adım da Teksas'tan geldi.Genelde kısıtlamaların 16 yaşından küçük kullanıcıları kapsadığını görüyoruz ancak Teksas, 18 yaş altındaki kişilerin sosyal medya kullanmasını yasaklamak istiyor. Hazırlanan mevzuat eyalet senatosundaki komite onayını geçti ve 2 Haziran'da sona erecek yasama döneminden önce senato ve vali tarafından onaylanması bekleniyor.Engadget'in haberine göre, söz konusu tasarı, bu yılın başlarında Teksas Temsilciler Meclisi komitesinden geçmiş ve daha sonra Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada kabul edilmişti. Şayet yasalaşırsa, sosyal medya platformlarının hesap açmak isteyen herkesin yaşını doğrulamasını zorunlu kılacak.Teksas'ın sosyal medya yasağı, ebeveynlere çocuklarının sosyal medya hesaplarını sildirme hakkı da tanıyor. Platformlara bu talebi yerine getirmeleri için 10 gün süre verilecek ve uymamaları durumunda eyaletin başsavcılığı tarafından para cezasına çarptırılabilecekler.Geçtiğimiz yıl Florida eyaletinin valisi Ron DeSantis, 14 yaş altındaki bireylerin sosyal medya kullanmasını tamamen yasaklayan bir yasayı imzaladı. Ayrıca 14 ve 15 yaşındakilerin hesap oluşturabilmesi veya mevcut hesaplarını kullanabilmesi için ebeveyn izni alması zorunlu kılındı.ABD Senatosu da 2024 Nisan ayında 13 yaş altındakiler için sosyal medya platformlarını yasaklayan bir yasa tasarısı üzerinde çalışmaya başlamıştı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklara sosyal medya yasağı için yasal düzenlemelerin yapılacağını belirterek, '13-16 yaş arasındaki bir gencimiz girecekse ailesinin iznine tabi olsun, 13 yaşın altında hiçbir şekilde girmesin diyoruz' dedi.