FETÖ’nün bir paravan şirketi daha patladı! Kral Döner isimli iş yerine operasyon

FETÖ’nün Türkiye yapılanmasında yer alan Maydonoz Döner isimli şirkete operasyon yapılmış, Şirkete Türkiye Mevzuat ve Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu. Samsun’da Maydonoz Dönerin yöneticileri tarafından kurulduğu öğrenilen ve MASAK raporlarıyla FETÖ terör örgütüne para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Kral Döner isimli iş yerine de operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker, öğretmen, savcı, ve emekli diyanet görevlisinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, ayrı ayrı paketlenmiş şekilde, 389 bin lira ve 250 dolar ile suçla ilgili kayıtların bulunduğu 4 adet ajanda, ele geçirildi.

İstanbul'da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren Maydanoz Döner isimli işletmenin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilmesi üzerine Samsunda faaliyet gösteren Maydonoz döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner isimli işletmelere yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği ve Örgütün Finansmanı' soruşturması başlatıldı.Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı. MASAK raporuyla, suçla ilgili para hareketleri ve suç faaliyetleri tespit edilen, aralarında, ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı, emekli diyanet görevlisinin bulunduğu, 23 şüpheli Ankara, İstanbul ve Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba, Vezirköprü ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.Operasyon kapsamında yapılan aramada Bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, sim karttan oluşan çok sayıda dijital metaryel, ayrı ayrı paketlenmiş şekilde, 389 bin 230 lira ve 250 dolar ile Suçla ilgili kayıtların bulunduğu 4 adet ajanda, ele geçirilmiştir.