Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla, vefatının 42'nci yılında Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad etti.

Bugün şair, yazar ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıl dönümü...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısakürek'in vefatının 42'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.'RAHMETLE YAD EDİYORUM'Erdoğan paylaşımında, 'Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Mevla, üstadımızın mekanını cennet eylesin.' ifadelerine yer verdi.