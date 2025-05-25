Bakan Işıkhan açıkladı: Önceliğimiz işin geleceğinden önce, işçimizin geleceği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Işıkhan ilk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Işıkhan ardından da Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İş'te Güvenli Gelecek' programı ile 'İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı'nın' açılışına katıldı. Programda, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar yer aldı.Son 23 yılda yapılan hizmetlerin önemine vurgu yapan Bakan Işıkhan, 'Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyen kadrolar olarak, hangi işin başında olursak olalım, ülkemizin ve milletimizin istikbalini; her daim aşkla, şevkle ve azimle inşa etmeye devam ediyoruz. Tarihimizden devraldığımız bu değerli mirasın sorumluluğuyla, özellikle son 23 yılda; ülkemizi bir baştan bir başa en yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturup; ekonomiden ihracata, sanayiden çalışma hayatına kadar her alanda ülkemizi büyüttük, geliştirdik. Refahı, tabana yaymak adına oluşturduğumuz yeni istihdam alanları ile ekonomide sağladığımız atılımları, kalıcı ve verimli hale getirmenin mücadelesini verdik' dedi.'İŞ SAĞLIĞI ÇALIŞMA HAYATININ KIRMIZI ÇİZGİLERİNDEN BİRİ'İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemine dikkat çeken Vedat Işıkhan, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; bir taraftan ülkemizdeki işgücü ve istihdam oranlarını, hızla yukarı seviyelere çıkarırken, diğer yandan da insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını sağlamak için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Hiç kuşkusuz, çalışma hayatının kırmızı çizgilerinden birisi olarak gördüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği bu koşulların başında yer alıyor. Bugün gerek ülkemizde gerekse dünyada iş kazaları hala ciddi bir sorun alanı olarak kritik önemini korumaya devam ediyor' diye konuştu.'HER YIL DÜNYADA 3 MİLYON KİŞİ İŞ KAZALARI NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR'Her yıl dünyada 3 milyon kişinin iş kazaları nedeniyle hayatını kaybettiğini de söyleyen Bakan Işıkhan, 'Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) göre maalesef her yıl dünyada yaklaşık 3 milyon kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin çoğu işle ilgili hastalıklardan kaynaklanmaktadır.Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik küresel çabaları artırmak amacıyla ILO, 2024-2030 yılları için yeni Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejisini kabul etmiştir. Ülkemiz tarafında da kabul edilen bu strateji üye ülkeler, ilk olarak ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevelerini iyileştirmeyi, ikincil olarak ulusal ve küresel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği alanında koordinasyon, ortaklıklar ve yatırımların güçlendirilmesini ve son olarak bu çerçevenin belirli tehlikelere, risklere, sektörlere ve mesleklere göre uyarlanması ve çalışma koşullarının çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını nasıl etkileyebileceğinin dikkate alınmasını önermektedir' ifadelerini kullandı.'HEDEFİMİZ GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA HAYATI'Bakanlık olarak riskleri minimum seviyeye indirmek için her türlü adımı attıklarını da belirten Vedat Işıkhan şöyle konuştu:'Bakanlık olarak, elbette, hangi önlemi alırsak alalım yine de tehlike arz eden meslek gruplarının mevcudiyetini de göz önünde bulundurarak, riskleri minimum seviyeye indirecek her türlü adımı tereddüt etmeden atıyoruz. Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı temel hedefimizdir. Önceliğimiz işin geleceğinden önce işçimizin, çalışanımızın geleceğidir.Yani onların can güvenliği ve sağlığıdır. Bu hususta yasal altyapıdan farkındalık kampanyalarına kadar her türlü uygulamayı hayata geçirmiş durumdayız. İşletmelerimize sağladığımız teşvik ve destekler başta olmak üzere, bakanlığımızca yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda, yıllar içerisinde iş kazası ölüm oranının ciddi oranda azaldığını görüyoruz. Oranları daha da düşürmek için projeler geliştirmeye, rehberler, eğitim dokümanları, bilgilendirici kaynaklar yayınlanmaya, paydaşlarımızla buluşmaya ve sahaya yönelik denetim ve rehberlik faaliyetleri yürütmeye devam ediyoruz.'Bakan Işıkhan, konuşmasının ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarının açılışını gerçekleştirdi. Ardından da stantları gezerek bilgi aldı.