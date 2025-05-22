İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 279 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ihbar üzerine yaptıkları çalışmalar doğrultusunda, Bulgaristan'dan, Türkiye'ye gelen ve ayçiçeği küspesi taşıdığı belirtilen bir aracı şüphe üzerine takibe aldı.İstanbul'da bulunan Ambarlı Limanı'na getirilen araçta narkotik köpeklerinin de tepki vermesi üzerine yapılan aramalar sonucu 8 adet çuvalın içerisine gizlenmiş ve vakumlu poşetlere sarılmış, brüt ağırlığı 279 kg esrar yakalandı.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu maddeler ve araca el konuldu. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli de gözaltına alındı.