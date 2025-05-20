WhatsApp'da yeni dönem! Yapay zeka kullanılarak...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla iOS kullanıcıları için yayınladığı 25.16.10.70 sürüm numaralı yeni bir güncellemeyle dikkat çekici bir özellik getirdi.Bu yeni özellik, kullanıcıların istedikleri resmi metinle tanımlayarak yapay zeka tarafından oluşturulmuş benzersiz profil resimleri ve grup simgeleri oluşturmalarına olanak tanıyor.Yeni yapay zeka özelliği sayesinde kullanıcılar, istedikleri resmi tanımlayan bir metin girerek kendilerine özgü profil resimleri veya grup simgeleri oluşturabiliyor.Bu, mevcut fotoğraflara dayanan geleneksel seçeneklerden farklı olarak tamamen özel görseller üretiyor.Bu özelliği kullanmak için, uygulama ayarlarından profil resmi güncelleme veya grup bilgisi ekranından grup simgesi değiştirme seçeneklerine gidip yapay zeka ile oluşturma seçeneğini seçmek yeterli oluyor.Yapay zeka tarafından oluşturulan profil resimleri, kişisel profilinde uygun bir fotoğrafı bulunmayan, gizlilik konusunda endişe duyan veya sadece daha yaratıcı bir şeyler isteyen kullanıcılar için yeni bir seçenek sunuyor.Özellikle grup sohbetleri için bu özellik, kullanıcıların mevcut bir görsele sahip olmadan bile grubun temasına mükemmel şekilde uyan simgeler oluşturmasına imkan tanıyor.Yapay zeka destekli görüntü oluşturma özelliği şu anda seçili beta test kullanıcılarına sunulsa da WhatsApp'ın iOS için en son kararlı sürümünü App Store'dan yükleyen bazı kullanıcılar bile bu seçeneği gördüklerini bildirdi.Bu durum, WhatsApp'ın bu yeni özelliği kademeli olarak daha geniş bir kitleye, özellikle de normal kullanıcılara doğru yaygınlaştırdığını gösteriyor.