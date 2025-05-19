İstanbul’da 20 milyonluk Ferrari alev topuna döndü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 20 milyon lira değerindeki otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı.Lüks araç saniyeler içinde küle döndü.Ferrari marka otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar çıkmaya başladı.Durumu fark eden sürücü aracı hemen durdurdu ve yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.Müdahaleye rağmen araçta kısa süre içinde patlama meydana geldi.Ferrari, dakikalar içinde alev topuna dönerken, sürücü canını zor kurtardı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.Ferrari'nin alev alev yandığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.