Balıkesir’de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında, R.B. yönetimindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tek taraflı kaza yaptı.Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk etti.Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Kazanın kesin nedeni polis tarafından araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.