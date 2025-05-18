Balıkesir’de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Havran ilçesinde yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında, R.B. yönetimindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tek taraflı kaza yaptı.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk etti.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kazanın kesin nedeni polis tarafından araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk etti.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kazanın kesin nedeni polis tarafından araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.