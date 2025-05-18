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Balıkesir’de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Havran ilçesinde yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 18.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:45 / Editör: Edin Uslu
Balıkesir’de trafik kazasında 4 kişi yaralandıBalıkesir'in Havran ilçesinde gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında, R.B. yönetimindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tek taraflı kaza yaptı.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk etti.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kazanın kesin nedeni polis tarafından araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de trafik kazasında 4 kişi yaralandı