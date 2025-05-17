Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Göktepe-3 kuyusunda yeni doğalgaz keşfi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında konuştu. Başkan Erdoğan, "Göktepe 3 kuyusunda başlayan çalışmalar dün itibarıyla tamamlandı. Dün müjdeli bir haber aldık. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar ile sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışına katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni doğalgaz keşfi yapıldığını açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, '7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibarıyla tamamlandı. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız' dedi.Hastanemiz 102 bin 500 metrekare alana sahip, toplam 160 hekim ve 324 hemşiremiz hastanemizde görev yapıyor, 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak.Vatandaşımız eskiden yurt dışına sağlık hizmeti almak için gidiyordu, şimdi yurt dışından sağlık hizmeti için Türkiye tercih ediliyor.Enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtık. Filomuzu yeni gemilerle takviye ettik. Enerjide bağımsızlığımızı kazanmak için yoğun bir mücadele içinde olduk. Şu anda gemilerimiz Somali'de de sondaj yapıyor. Mücadelenin meyvelerini toplamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık.Abdulhamid Han ile Göktepe 3 kuyusunda başlayan çalışmalar dün itibarıyla tamamlandı. Dün müjdeli bir haber aldık. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar ile sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız.