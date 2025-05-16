YouTube'dan yeni reklam formatı: Etkileşimli alışveriş

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, reklam verenlere yönelik düzenlediği Upfront sunumunda, Bağlantılı TV (CTV) platformları için oldukça yenilikçi bir reklam formatını duyurdu.Bu yeni alışveriş formatı, izleyicilerin büyük ekranlarda video izlerken aynı anda ürünleri keşfetmelerine ve satın alma işlemi için telefonlarına yönlendirilmelerine olanak tanıyan etkileşimli bir ürün akışıyla birlikte geliyor.Yeni alışveriş formatı, reklamverenlerin reklamlar sırasında ürünleri TV ekranının sağ tarafında sergilemesine imkan tanıyor; bu etkileşimli yayın, izleyicilerin uzaktan kumandalarıyla birçok ürüne göz atmalarına olanak sağlıyor.Bir izleyici bir ürünü seçtiğinde ise, doğrudan satın alma erişimi için akıllı telefonuyla bir QR kodunu taraması veya tüm ürünlerin linkini tek seferde telefonuna göndermesi isteniyor.YouTube, televizyon izlemek için tercih edilen bir numaralı platform haline geldiğini belirtiyor.Platform, iki yıldan fazla bir süredir ABD'de izlenme süresi bakımından Netflix ve Disney+ gibi rakiplerini geride bırakıyor.Şirketin kendi verileri de 2025'in ilk çeyreğinde ABD'de YouTube izlemek için en çok televizyonların kullanıldığını gösteriyor.