Yapay zeka doktorları işinden edecek! Hastalıkları teşhis ediyor

Synyi AI, yapay zekanın hastaları teşhis ettiği dünyanın ilk kliniğini Suudi Arabistan'da açtı. Şanghay merkezli tıbbi teknoloji şirketi olan Synyi AI, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Al-Ahsa bölgesinde nisan ayında ülkenin Almoosa Sağlık Grubu ile iş birliği yaparak deneme programını başlattı.Pilot uygulamada sanal bir yapay zeka doktoru, bir insan doktorla çalışmaya benzer etkileşimler yoluyla hastalara kendi başına teşhisler koyacak ve reçeteler yazacak.Klinikte hastalar geldiklerinde, şikayetlerini bir tablet bilgisayar aracılığıyla 'Dr. Hua' adlı yapay zeka doktoruna anlatıyor. Sistem, hastanın durumunu anlamak için ek sorular soruyor ve ardından, insan asistanların yardımıyla alınan verileri ve görüntüleri (örneğin kardiyogramlar ve röntgenler) analiz ediyor.Konsültasyon tamamlandıktan sonra Dr. Hua, bir tedavi planı sunuyor ve bu plan, hastayı görmeden geleneksel bir insan doktor tarafından gözden geçirilip onaylanıyor. Ancak insan doktorlar tamamıyla devre dışı kalmıyor; acil durumlarda müdahale etmek için hazır bulunuyorlar.Synyi AI'a göre sistem, mevcut deneme öncesindeki test aşamasında yüzde 0,3'ten daha az hata oranına sahipti. Synyi AI CEO'su Zhang Shaodian, yaptığı açıklamada, 'Yapay zeka geçmişte doktorlara yardımcı oluyordu. Artık yapay zekanın doğrudan teşhis ve tedavi ettiği evreye geçiyoruz' ifadelerini kullandı.Şu ana kadar birkaç düzine hasta, bir insan doktorun gözetiminde bu hizmetten ücretsiz olarak faydalandı çünkü proje hâlâ deneme aşamasında. Pilot program, yapay zeka teşhis verileri üretiyor ve bu veriler daha sonra hizmetin ticari olarak kullanılabilir hale gelmeden önce Suudi makamlarına onay için sunulacak. Zhang, izinlerin 18 ay içinde alınabileceğini düşünüyor.HER HASTALIĞI TEŞHİS EDEMİYORŞimdilik Dr. Hua'nın hizmetleri, astım ve farenjit gibi yaklaşık 30 solunum yolu hastalığını kapsayan solunum şikayetleri ile sınırlı. Şirket, önümüzdeki yıl içinde listeyi 50 solunum, gastroenterolojik ve dermatolojik hastalığı içerecek şekilde genişletmeyi planlıyor. Ayrıca önümüzdeki birkaç ay içinde Suudi Arabistan'daki diğer hastanelerle benzer klinikler açmak için çalışmalar yürütüyor.