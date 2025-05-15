Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde büyük operasyon

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Müstehcenlik ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 102 şüphelinin yakalandığını açıkladı.İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;'İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli İzmir, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Antalya, Batman, Çorum ve Mardin olmak üzere toplam 18 ilde düzenlenen operasyon düzenlendi. Yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırmak, İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlamak, İnternet ortamında müstehcen paylaşımlar yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.Operasyonlar sonucu Ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. MASAK raporları sonucu; şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 Milyar 500 Milyon TL'lik hesap hareketi tespit edildi. Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 adet otomobile el konuldu.'