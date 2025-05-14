Kurban hareketliliği başladı: Hayvan pazarlarında yoğunluk

Kurban Bayramına sayılı günler kala kentte kurulan canlı hayvan pazarlarında alışverişler yoğunlaştı.Çayırbağ beldesinde kurulan canlı hayvan pazarında ağırlıklı olarak büyükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı.Pazarda büyükbaş kurbanlıkların yaş ve kilosuna göre 80-200 bin TL arasında fiyatlarının değiştiği belirtilirken, küçükbaş kurbanlıkların ise fiyatlarının 10-20 bin TL arasında değiştiği öğrenildi.Satışların ay sonuna kadar hareketlenmesi bekleniyor.