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Kurban hareketliliği başladı: Hayvan pazarlarında yoğunluk

Yaklaşık 3 hafta sonra icra edilecek olan Kurban Bayramı öncesi Afyonkarahisar’daki canlı hayvan pazarlarında hareketlilik başladı.

Ekleme: 14.05.2025 - 15:21 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:29 / Editör: Atilla Özbir
Kurban hareketliliği başladı: Hayvan pazarlarında yoğunluk
Kurban Bayramına sayılı günler kala kentte kurulan canlı hayvan pazarlarında alışverişler yoğunlaştı.

Çayırbağ beldesinde kurulan canlı hayvan pazarında ağırlıklı olarak büyükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı.

Kurban hareketliliği başladı: Hayvan pazarlarında yoğunluk

AY SONUNA KADAR SÜRECEK

Pazarda büyükbaş kurbanlıkların yaş ve kilosuna göre 80-200 bin TL arasında fiyatlarının değiştiği belirtilirken, küçükbaş kurbanlıkların ise fiyatlarının 10-20 bin TL arasında değiştiği öğrenildi.

Satışların ay sonuna kadar hareketlenmesi bekleniyor.

Kurban hareketliliği başladı: Hayvan pazarlarında yoğunluk