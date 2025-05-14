İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Gece gündüz durmadan kazmışlar!

İnanılmaz olay, 12 Mayıs Pazartesi günü İnceğiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaşandı.Bölgede kaçak kazı yapıldığına yönelik ihbarı değerlendiren Jandarmaya bağlı suç araştırma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.Yapılan çalışmaların ardından bir süredir jandarma ekipleri tarafından takip edilen 4 şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Operasyon sırasında kaçak kazıda kullanılan jeneratör, hilti, manivela, murç, balyoz, kazma ve kürek gibi birçok malzeme de ele geçirildi.Diğer yandan şüphelilerin yaptığı kaçak kazıda eski dönemlere ait tarihi kemerin ortaya çıktığı öğrenildi.Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor...