Hastanede 'bıçak parası' skandalı! Doktor ve sekreteri gözaltında! Evinden çıkanlar ekipleri şoke etti!

Aydın'da bir hastanede büyük bir rüşvet skandalı ortaya çıktı. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. U.G. (58) ve sekreteri D.K., hasta yakınlarından “bıçak parası” adı altında rüşvet aldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonuyla, profesörün evinde 900 bin TL nakit para ve rüşvet kayıtlarının tutulduğu bir ajanda ele geçirildi. Olay, Aydın’da büyük yankı uyandırdı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Prof. Dr. U.G.'nin hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği ihbarını aldı.Yapılan soruşturmada, 14 farklı hasta yakınının ameliyat öncesi U.G.'ye çeşitli miktarlarda para ödediği belirlendi. KOM ekipleri, deliller ışığında eş zamanlı operasyon düzenleyerek Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K.'yi gözaltına aldı.Operasyon kapsamında U.G.'nin evinde yapılan aramada yaklaşık 900 bin TL nakit para bulundu. Ayrıca, iş yerinde hasta ödemelerine dair kayıtların tutulduğu değerlendirilen bir ajanda ele geçirildi. Bu bulgular, skandalın boyutlarını gözler önüne serdi. Şüpheliler, adliyeye sevk edilirken, soruşturma devam ediyor.