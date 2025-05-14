Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları iki ülkenin karşılıklı olarak tarifelerde 90 günlük indirime gitme konusunda anlaşmasıyla duruldu. Bu gelişmeyle birlikte küresel piyasalar hareketlendi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 100 bin lira, en yüksek 4 milyon 118 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,2 artışla 4 milyon 103 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.025,57 TL'den, çeyrek altın ise 6.701,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 14 Mayıs 2025çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.025,08Satış 4.025,57Alış 6.644,00Satış 6.701,00Alış 13.290,00Satış 13.404,00Alış 27.100,00Satış 27.510,00Alış 3.229,71Satış 3.230,03