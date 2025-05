Solaklara kötü haber: Risk altındasınız

Solak olmak, yani baskın elin sol el olması, dünya nüfusunun yaklaşık %10'unu kapsayan oldukça ilginç bir özellik.Günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara rağmen; pek çok araştırma, solaklığın yalnızca el tercihinden ibaret olmadığını gösteriyor.Peki bu farklılık sağlıkla ilgili bazı yönleri de etkiliyor olabilir mi?Bilimsel araştırmalara göre evet, bazı hastalıklara yatkınlık açısından solak bireyler sağlaklara göre biraz daha farklı bir tablo çizebiliyor.İşte solakların daha yatkın olabileceği hastalıklar...SOLAKLAR DAHA YAKTIN2025'te yayımlanan bir araştırma, solaklıkla otizm ve şizofreni arasında istatistiksel bir bağ olabileceğini ortaya koydu. Bu çalışma, Brain: A Journal of Neurology dergisinde yayımlandı.Araştırmacılar, özellikle her iki eli kullanabilen (ambidekströz) bireylerde bu durumun daha belirgin olduğunu gözlemledi.Bunun yanında, 2023 yılında Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition adlı dergide yayımlanan bir başka çalışma, solak bireylerin disleksi gibi dil temelli öğrenme güçlüklerine biraz daha yatkın olabileceğini gösterdi. Bu durum, beynin dil işleme merkezlerinin farklı çalışmasından kaynaklanıyor olabilir.Genetik düzeyde de bazı ilginç veriler var. 2024'te Nature Communications'da yayımlanan bir araştırma, solaklıkla ilişkili olabilecek bir gen olan TUBB4B'ye dikkat çekti. Bu gen, beyin hücrelerinin şekli ve yönlenmesiyle ilgili ve solak bireylerde bu varyantın daha sık görüldüğü bulundu.Öte yandan; solak olmak bazı sağlık durumlarıyla ilişkili olabilir, evet. Ama bu doğrudan bir hastalık riski taşıdığınız anlamına gelmiyor.