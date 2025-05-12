İzmir'de Roma dönemine ait 2 bin yıllık tarih! Ceviz bahçesinde bulundu

Tire'de bir ceviz bahçesinde bulunan tarihi yapı dikkatleri üzerine çekti. İzmir Tire'de Roma dönemine ait mezar taşları ortaya çıktı. Ceviz bahçesinde bulunan mezar taşları gündem olurken Tire'de tarihin perdesi aralandı.Tire Topalak Mahallesi'nde olan bir ceviz bahçesinde toprağı ile ilgilenen Yalçın Avcu, çalışma esnasında yaşadıklarına çok şaşırdı.İş makinesinin ucuna gelen beyaz renkli taşları görür görmez makinesini durdurarak incelemeye başladı.Motif ve figürlerin olduğu taşları Tire Müze Müdürlüğü'ne bildirdikten sonra araştırmalar başladı. Müze görevlileri kalıntıların Roma dönemine ait 2000 yıllık mezar taşı olduğunu ifade etti.Müze Müdürlüğü'ne götürülen mezar taşları tarihin perdesini araladı.Roma döneminde mezar taşlarında genelde ölen kişinin adı, baba adı ve mesleği yer alırdı. Eşleri ve çocukları tarafından dikilen mezar taşlarında genelde 'Eşime sevgilerle', 'Eşini çok seven kocası için dikildi' gibi ifadeler yer alırdı.Stel mezar taşı dikey ve dikdörtgen taş anıtlar halinde kullanılıyordu. Sarkofaj lahit tipi mezar taşı olurken üst kısmı süslemeli oluyordu.Altar tipi ise küçük sunak şeklinde mezar taşları oluyordu. Heykelli mezarlarda ise ölen kişinin veya ailesine ait figürler yer alıyordu.