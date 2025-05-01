Google'dan büyük temizlik: Milyonlarca uygulama Play Store'dan kaldırıldı

Google Play Store'da büyük bir temizlik yaşanıyor. Appfigures'ın analizine göre, Android uygulama pazarındaki uygulama sayısı 2024 yılının başındaki yaklaşık 3.4 milyon seviyesinden, günümüz itibarıyla (Nisan 2025 sonu) yaklaşık 1.8 milyona kadar düştü.Bu, yüzde 47'lik devasa bir düşüş anlamına geliyor ve Android kullanıcılarına sunulan uygulamalarda önemli bir temizlik yapıldığını gösteriyor.Appfigures ayrıca bu düşüşün küresel bir eğilimin parçası olmadığını belirtiyor. Aynı dönemde, Apple'ın iOS App Store'undaki uygulama sayısı yaklaşık 1.6 milyondan 1.64 milyona çıkarak hafif bir artış gösterdi.Uygulama sayısındaki bu düşüş, daha önce en iyi uygulamaları bulmak için dolandırıcı, spam içerikli ve düşük kaliteli uygulamalar arasında gezinmek zorunda kalan Android cihaz sahipleri için bir rahatlama olabilir.Yıllar geçtikçe, Google Play'in uygulama incelemesi için Apple App Store'a kıyasla daha az katı gereksinimleri olması, mağazanın daha düşük kaliteli uygulamalarla dolmasına yol açmıştı.Google, Temmuz 2024'te uygulamalar için minimum kalite gereksinimlerini yükselteceğini duyurmuştu ve görünen o ki bu karar, Google Play Store'daki mevcut uygulama sayısını önemli ölçüde etkiledi.Şirket, sadece çöken veya düzgün çalışmayan bozuk uygulamaları değil, aynı zamanda 'sınırlı işlevsellik ve içerik' sunan uygulamaları da (örneğin, basit metin veya PDF görüntüleyiciler, tek bir duvar kağıdı sunanlar veya hiçbir işlevi olmayanlar) yasaklamaya başladı.