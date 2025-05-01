Cüzdanında olanlar dikkat: Bu paralar tamamen geçersiz sayılacak!

Hollanda Merkez Bankası (DNB), tarafından dikkat çeken bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda üzerinde şair Joost van den Vondel ve besteci Jan Pieterszoon Sweelinck bulunan eski 5 ve 25 guldenlik banknotların euroya çevrilebilmesi için son tarihin 30 Nisan 2025 olduğunu belirtildi.Söz konusu tarihten itibaren 5 ve 25 guldenlik banknotların tamamıyla geçersiz sayılacağı ve bankalar tarafından değiştirilmeyeceği de paylaşıldı.Üzerinde Joost van den Vondel yer alan iki farklı 5 guldenlik banknot ve üzerinde Jan Pieterszoon Sweelinck yer alıyor 25 guldenlik banknot 1 Mayıs 2025 itibarıyla resmen tedavülden kalkmış olacak.DNB tarafından paylaşılan verilerine göre, ülkede hâlâ iade edilmemiş yaklaşık 9 milyon adet 5 gulden, 3 milyon adet 25 gulden banknot bulunuyor. Bu banknotların toplam değeri yaklaşık 54 milyon euro.Öte yandan, farklı nominal değerdeki diğer gulden banknotları için iade süresi 1 Ocak 2032'ye kadar devam edecek fakat bu tarihten sonra tüm eski gulden banknotlar için değişim hakkı kalmayacak.DNB'ye göre şu anda dolaşımda olan diğer banknotların toplam sayısı yaklaşık 34 milyon adet, toplam parasal karşılığı ise 425 milyon euro civarında.