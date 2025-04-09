Dehşete düşüren olay! İşçi faciayı yaşadı
Hatay’da yüzüne inşaat demiri saplanan işçi faciayı yaşadı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen adam kurtarıldı. Ağır yaralı işçi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Dehşet veren iş kazası Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşandı. Mustafa Kemal Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta çalışan işçinin yüzüne demir saplandı.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Olay üzerine yaralı şahıs hastaneye sevk edildi. Yaralının yüzündeki demir itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı işçi hastanede tedavi altına alındı.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Olay üzerine yaralı şahıs hastaneye sevk edildi. Yaralının yüzündeki demir itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı işçi hastanede tedavi altına alındı.