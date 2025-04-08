Kayseri'de FETÖ'den ihraç öğretim üyesi yakalandı
FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretim üyesi 48 yaşındaki İ.A. yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretim üyesi İ.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI
Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adreste yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.