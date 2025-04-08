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Beyaz Gazete
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Kayseri'de FETÖ'den ihraç öğretim üyesi yakalandı

FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretim üyesi 48 yaşındaki İ.A. yakalandı.

Ekleme: 8.04.2025 - 14:27 Güncelleme: 8.04.2025 - 14:27 / Editör: Fehmi Öztürk
Kayseri'de FETÖ'den ihraç öğretim üyesi yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretim üyesi İ.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adreste yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.