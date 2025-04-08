Erzincan’da yabancı uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı

Yurda yasadışı yollarla giriş yapan, 14 kaçak göçmen ile bunlara organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi, yapılan çalışmalar sırasında, durdurulan araçta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Erzincan'a gelen bir araç içerisinde, yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 14 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere geri gönderme merkezine gönderildi.Ayrıca konu ile alakalı olan A.K. isimli şüpheli şahıs 'göçmen kaçakçılığı' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi.