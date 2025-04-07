Pendik'te gişelerde bir otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 can kaybı
İstanbul Pendik'te gişelerde hafif ticari araç, ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
İstanbul Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişeler mevkiinde Ankara istikametinde hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.