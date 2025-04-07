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Pendik'te gişelerde bir otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 can kaybı

İstanbul Pendik'te gişelerde hafif ticari araç, ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekleme: 7.04.2025 - 09:30 Güncelleme: 7.04.2025 - 09:36 / Editör: Edin Uslu
Pendik'te gişelerde bir otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 can kaybıİstanbul Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişeler mevkiinde Ankara istikametinde hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Pendik'te gişelerde bir otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 can kaybı