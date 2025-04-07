Aydın'da korkunç ölüm! Trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde trenin çarptığı bir şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Kaza bugün saat 09.30 sıralarında Girne Mahallesi, Girne Bulvarı üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi.Edinilen bilgiye göre hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen bir şahsa tren çarptı.OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİYapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, bölgede incelemeler sürüyor.