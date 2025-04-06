Çorum'da tur otobüsü kaza yaptı: 23 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adana'da düzenlenen Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen yolcuları taşıyan otobüs, İsa T. yönetiminde Yozgat-Çorum kara yolunun Elicek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak alana çarptı.İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 54 kişinin bulunduğu otobüsteki 23 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bazı yolcular Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otobüsün camı kırılarak kurtarıldı.İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.