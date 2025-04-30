Tarih fışkırdı! Romalı askerlerin hazinesi bulundu

Hollanda'nın Utrecht şehrinde bağlı olan Bunik kasabasında iki amatör arkeolog tarafından büyük bir hazine bulundu. Sıradan bir dedektör yardımıyla bulunan hazine Avrupa tarihine dair büyük bilgileri de gün yüzüne çıkardı.İki amatör arkeolog Gert-Jan Messelaar ve Reiner Koelink tarafından bulunan hazine Britanya'nın efsanevi kralı Cunobelinus'un adını taşıyan altın sikke ve Roma paralarından oluşuyor.Arkeologlara göre bulunan hazine, Britanya'nın Roma İmparatorluğu tarafından işgal edildiği döneme, MS 43 yılına uzanıyor. Hazinein büyük ihtimalle Roma ordusunda Britanya seferlerine katılan bir askerin elde ettiği savaş ganimeti olduğu ifade ediliyor. Sikkelerin analizine göre bunlar bir kese içinde, muhtemel deri ya da kumaşla sarılı şekilde, sığ bir çukura gömülmüş.Hazinenin gömüldüğü çıkış tarım için elverişli, su taşıyan bir kanalın hemen yanında bulunuyor. Arkeologlar bu durumun bilinçli ve hızlıca yapılan bir saklama işlemi olduğunu tahmin ediyor.Bulunan hazinede, Roma İmparatorluğu'nda sıradan bir askerin yaklaşık olarak 11 yıllık maaşına denk geliyor. Roma İmparatoru Claudius'un portresini taşıyan altın aurei ve gümüş denarii'ler de hazinede yer alıyor. Hatta bazı sikkelerde Julius Caesar ve Kuzey Afrika Kralı Juba'da bulunuyor.Arkeolog Anton Cruysheer keşif hakkında yaptığı açıklamada 'Bu, Roma askerlinin Britanya'dan dönerken beraberlerinde getirdiklerine dair elimizdeki ilk somut kanıt. Bu yeni ve heyecan verici bir bilgi' dedi.Hazinenin bulunduğu bölgede Roma'nın Britanya seferinden önce hazırlık yaptığı da biliniyor. Hazinenin bulunmasından anlaşılacağı kadarıyla Roma askerleri sadece gidip Britanya'yı fethetmekle kalmamış, ganimetlerle geri dönmüş.Arkeologlar, arkeoloji dünyasında bu büyüklükte ve tarihsel yoğunlukta bir bulgaya çok ender rastlandığını belirtti.