Adana’da fuhuş çetesi çökertildi! Mal varlığı ve banka hesapları şoke etti: Tam 72 milyon TL!
Adana polisi, internet sitesi üzerinden fuhuş yaptığı belirlenen çeteye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanırken, çetenin toplam 72 milyon TL'lik mal varlığı olduğu belirlendi: Aralarında otomobil hatta TIR bile var!
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş şebekesine yönelik çalışma yaptı. Polis, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından tespit ettiği fuhuş şebekesine operasyon düzenledi.
5'İ KADIN 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada yaklaşık 100 bin TL ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
MASAJ SALONU VE SPALARI KULLANMIŞLAR
12 kadını fuhuşa sürüklediği ve fuhuş için yer temin ettiği tespit edilen şebekenin polise yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalarla müşterileriyle haberleştiği, fuhuş için masaj salonu ile spaları kullandıkları ortaya çıktı.
72 MİLYONLUK MAL VARLIĞI ÇIKTI!
Ayrıca polis, fuhuş suçundan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon TL'lik banka mevduatına ve yaklaşık 63 milyon TL değerindeki 6 otomobil, 3 tır ile 8 konut ve arsa olmak üzere çok sayıda mal varlığına el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 7 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 4'ü kadın 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.