Kütahya'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi

Kütahya'da peş peşe deprem olmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Simav olan bir deprem daha yaşandı.Saat 05.50 sularında meydana gelen depremin büyüküğü 3.7 olarak açıklanırken, derinliği ise 7.5 kilometre olarak kaydedildi.