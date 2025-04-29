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Kütahya'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi

Kütahya'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. İşte detaylar...

Ekleme: 29.04.2025 - 09:03 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:18 / Editör: Fehmi Öztürk
Kütahya'da deprem! Kandilli'den açıklama geldiKütahya'da peş peşe deprem olmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Simav olan bir deprem daha yaşandı.

Saat 05.50 sularında meydana gelen depremin büyüküğü 3.7 olarak açıklanırken, derinliği ise 7.5 kilometre olarak kaydedildi.