Ekrem İmamoğlu'nun organize karartmasında cevapsız kalan sorular! CHP açıklamaya çalıştıkça batıyor

Ekrem İmamoğlu ve gizli kasalarının oteldeki sır görüşmesinde kameraları bantlayan koruma Türkmen, ifadesinde 'Ekibimizin daha önce aldığı kararla biz bunu rutin olarak yapıyoruz' dedi. Yasadışı jammer kullanımını aklamaya çalışan CHP yönetimi ise panikte. Toplantının içeriğine dair tek bir açıklama yok.

Yolsuzluktan tutuklu eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde kameraları bantlatarak ve sinyal kesici cihazlar kullanarak yaptığı sır toplantının görüntüleri CHP yönetimini paniğe sevk etti.Jammer kullanımını savunarak toplantının içeriğinin konuşulmasını engellemeye çalışan CHP yönetimine rağmen, İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri, gizli toplantının organize bir şekilde karartıldığının itirafı niteliğinde.Toplantı öncesi kameralara bant yapıştıran Ekrem İmamoğlu'nun özel koruması Çağlar Türkmen, 'Bu rutin bir uygulama.Bu yüzden kimseden talimat almadım. Balıkçı Kahraman isimli restoranda İmamoğlu'nun görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle, daha sonra İmamoğlu'nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir.Bu karar, Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibi tarafından alınmış bir karardır. Toplantı katında kimlerin bulunduğunu bilmiyorum' dedi.İmamoğlu'nun koruma amiri Mustafa Akın, otelde kameraların kapatılması ve Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutun kamera görüntülerinin kaybolmasında talimatı verdiği düşünülen isim olarak ön plana çıkıyor.Öte yandan gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ifadesinde, müşteki Muhittin Erusta'nın kendisinden rüşvet istediğine dair sözlerine ilişkin soruya 'Bu bir iftiradır' dedi.Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, mal varlığına tedbir konulan Hüseyin Köksal'la Beşiktaş'taki bir otelde 6 Mart'ta yaptığı 'acil' kodlu gizli toplantının yeni görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, görüşme öncesi giriş katı gören kameraları bantla kapatan görevlilerin alanı farkı açılardan gören kameraları da peçeteyle kapattığı görülüyor.İBB iştiraklerinden reklam ihaleleri alan Köksal'ın İmamoğlu İnşaat'a 50 milyon aktardığı MASAK raporuyla tespit edilmişti.Kameraların bant ve peçeteyle karartıldığı oteldeki görüşmede İmamoğlu ile gizli kasası olduğu ileri sürülen Köksal'ın, mal varlığına tedbir konulmasını değerlendirdikleri düşünülüyor.