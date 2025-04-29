Bakan Bayraktar açıkladı! Türkiye elektrik krizinden etkilenir mi?

İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. İspanya'nın ulusal demir yolu şirketi Renfe, yerel saatle 12.30'da elektriklerin kesildiğini, tüm istasyonlarda seferlerin durduğunu, tren ve metroların çalışmadığını duyurdu. Vatandaşlar da elektrik krizinin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğini araştırmaya başladı. Konu ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi.Alparslan Bayraktar Türkiye'nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlattı. Türkiye'nin şu ana kadar bu sıkıntıdan etkilenmediğini anlatan Bayraktar, 'Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sitemine bağlıyız.' ifadelerini kullandı.