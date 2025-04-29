Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü K.O., Balkar Beldesi'nde ilerlediği sırada, bilinmeyen bir nedenle E. B. idaresindeki 07 ETZ 64 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de farklı yerlere savruldu.Kaza anları ise, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Meydana gelen kazada, otomobil sürücüleri ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ş. G., Ü. D., G. Ş. ve M.Ç. yaralandı.Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.