Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den İsrail gazetesinde yer alan o iddialara yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bir İsrail gazetesinde yer alan, Bakan Fidan'ın Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede Hamas’ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Bir İsrail gazetesinde yer alan, Bakanımızın dün (27 Nisan) Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır."