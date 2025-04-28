  • USD: 38,37 - 38,44
  • EURO: 43,53 - 43,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den İsrail gazetesinde yer alan o iddialara yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bir İsrail gazetesinde yer alan, Bakan Fidan'ın Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede Hamas’ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ekleme: 28.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:51 / Editör: Atilla Özbir
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den İsrail gazetesinde yer alan o iddialara yalanlamaDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir İsrail gazetesinde yer alan, Bakanımızın dün (27 Nisan) Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır."