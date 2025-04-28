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Beyaz Gazete
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Aydın'da sınava giden öğrenciye köpek saldırdı

Efeler ilçesinde sınava giden öğrenci başıboş köpeklerden kaçmaya çalışırken düşüp, kafasını arabaya çarptı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken o anlar kameralara yansıdı.

Ekleme: 28.04.2025 - 12:14 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:14 / Editör: Atilla Özbir
Aydın'da sınava giden öğrenciye köpek saldırdıAydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1784 sokak üzerinde köpek bir öğrenciye saldırdı.

Üniversite sınavına hazırlanan E.Ö., deneme sınavına girmek için evden çıktı.

Sokakta yürürken çok sayıda köpeğin saldırısına uğrayan E.Ö., kaçmaya başladı.

DÜŞTÜ, KAFASINI ARABAYA ÇARPTI

Kendini kurtarmaya çalışırken düşerek kafasını arabaya çarpan genç, yaralandı.

O sırada bölgeden geçen bir otomobilin sürücüsü ise yaralı gence yardım etti.

KAMERALARA YANISIDI

Köpeklerin saldırısında düşerek yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

E.Ö.'nün yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansırken, görüntüde gencin kendisini kovalayan köpeklerden kaçması ve düşmesi yer alıyor.

Aydın'da sınava giden öğrenciye köpek saldırdı