Aydın'da sınava giden öğrenciye köpek saldırdı

Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1784 sokak üzerinde köpek bir öğrenciye saldırdı.Üniversite sınavına hazırlanan E.Ö., deneme sınavına girmek için evden çıktı.Sokakta yürürken çok sayıda köpeğin saldırısına uğrayan E.Ö., kaçmaya başladı.DÜŞTÜ, KAFASINI ARABAYA ÇARPTIKendini kurtarmaya çalışırken düşerek kafasını arabaya çarpan genç, yaralandı.O sırada bölgeden geçen bir otomobilin sürücüsü ise yaralı gence yardım etti.KAMERALARA YANISIDIKöpeklerin saldırısında düşerek yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.E.Ö.'nün yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansırken, görüntüde gencin kendisini kovalayan köpeklerden kaçması ve düşmesi yer alıyor.