Aydın'da sınava giden öğrenciye köpek saldırdı
Efeler ilçesinde sınava giden öğrenci başıboş köpeklerden kaçmaya çalışırken düşüp, kafasını arabaya çarptı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken o anlar kameralara yansıdı.
Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1784 sokak üzerinde köpek bir öğrenciye saldırdı.
Üniversite sınavına hazırlanan E.Ö., deneme sınavına girmek için evden çıktı.
Sokakta yürürken çok sayıda köpeğin saldırısına uğrayan E.Ö., kaçmaya başladı.
DÜŞTÜ, KAFASINI ARABAYA ÇARPTI
Kendini kurtarmaya çalışırken düşerek kafasını arabaya çarpan genç, yaralandı.
O sırada bölgeden geçen bir otomobilin sürücüsü ise yaralı gence yardım etti.
KAMERALARA YANISIDI
Köpeklerin saldırısında düşerek yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
E.Ö.'nün yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansırken, görüntüde gencin kendisini kovalayan köpeklerden kaçması ve düşmesi yer alıyor.
Üniversite sınavına hazırlanan E.Ö., deneme sınavına girmek için evden çıktı.
Sokakta yürürken çok sayıda köpeğin saldırısına uğrayan E.Ö., kaçmaya başladı.
DÜŞTÜ, KAFASINI ARABAYA ÇARPTI
Kendini kurtarmaya çalışırken düşerek kafasını arabaya çarpan genç, yaralandı.
O sırada bölgeden geçen bir otomobilin sürücüsü ise yaralı gence yardım etti.
KAMERALARA YANISIDI
Köpeklerin saldırısında düşerek yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
E.Ö.'nün yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansırken, görüntüde gencin kendisini kovalayan köpeklerden kaçması ve düşmesi yer alıyor.