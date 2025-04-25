Şehidin var Türkiye! Şırnak'tan acı haber geldi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, bir kazaya müdahale ederken hayatını kaybeden polis memuru Zeki Bacak üzüntüye boğdu. 4 gün süren yaşam mücadelesinin ardından acı haber geldi.

Şırnak'ta polis memuru Zeki Bucak 20 Nisan’da, Cizre-Nusaybin kara yolunda yaşanan kazaya yardım için gittiği bölgede kaza geçirdi.Cizre-Nusaybin kara yolunun Çığır köyü mevkiinde gerçekleşen kazaya müdahale için olay yerine giden Bacak, Y.Z.'nin kullandığı plakalı tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hemen Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bacak, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.