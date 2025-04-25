Otoyolda kahreden kaza! Yardım için durdu hayatından oldu

İstanbul Ataşehir’de 8 Şubat gecesi otoyolda seyir halinde olan bir araç, havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından başka bir araca çarparak maddi hasarlı kazaya sebep oldu. Kazayı gören Tonay Erol ve eşi Ece Hazal Erol ise kazaya karışanlara yardım etmek istedi. Ancak bir araç da onlara çaptı. 33 yaşındaki Ece Hazal Erol olay yerinde yaşamını yitirdi. Çarpan sürücü Ömer Faruk Çelik (29) tutuklandı.

Yardım için durup hayatından olan genç kadının ölümü üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayı gören Tonay Erol'un yanında yolcu olarak bulunan eşi Ece Hazal Erol ile yardım amaçlı yolun sağ şeridinde durduğunu belirtti.Kazada yaralanan kişinin hava yastığının patlaması nedeniyle sıkışmasından dolayı ona yardım için eşinin yolun sol şeridine geçtiği, Ece Hazal Erol'un ise park halindeki aracın sağında beklediği anlatılan iddianamede, Ömer Faruk Çelik'in aracıyla hızlı bir şekilde gelerek sağ şeritte bulunan araçlara çarptığı ve çarpma sonucu genç kadının yaşamını yitirdiği kaydedildi.Bilirkişi raporunda şüpheli Çelik'in tamamen kusurlu olduğu, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı belirtildi.Savcılık şoförün 'taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapsini istedi.