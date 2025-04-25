Düzce'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Düzce'de polis ekiplerinin sıkı takibi, bir suç ağını daha çökertti.Dzüce'de, 22 Aralık 2024 tarihinde zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, operasyonda yeterli delil toplamadıkları gerekçesiyle kimseyi gözaltına alamadı.İhbarın niteliğini göz önünde bulunduran ekipler, çeteyi takip etmeyi bırakmadı.Şüpheliler, operasyonun ardından 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.Şüphelilerle ilgili deliller elde edildikten sonra önceki gün, 20 polisin katılımıyla 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda H.U., M.K., K.K., Y.U. ve B.B. gözaltına alındı.5 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.Adreslerde yapılan aramalarda ise, suçta kullanıldığı tespit edilen 12 adet cep telefonu, 23 bin 980 TL para, 1 adet laptop, 2 adet harddisk ve 18 adet telefon hattı ele geçirildi.