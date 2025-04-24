Uzman isim uyardı! Hala 83 ülkede görülüyor

Sivrisineklerin ısırması ile insan vücuduna geçen parazitlerin sebep olduğu sıtma hastalığı dünya genelinde tehdit olmayı sürdürüyor. Vakaların azaldığını belirten uzmanlar riskin ciddi boyutlarda devam ettiğini söyledi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Alptekin, 25 Nisan Dünya Sıtma Günü'nde sivrisineklerle etkin mücadelenin sadece sıtma değil, yeni ortaya çıkan tehlikeli viral hastalıklar açısından da hayati olduğunu vurguladı.Prof. Dr. Alptekin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kasım 2024 itibarıyla 44 ülkeyi sıtmadan arınmış olarak sertifikalandırdığını, hala 83 ülkede görüldüğünü, ancak 25'inde yıllık vaka sayısının 10'un altına düştüğünü belirtti.Türkiye'nin sıtma ile mücadelesinde Adana'nın özel bir yere sahip olduğuna değinen Prof. Dr. Alptekin, 'Atatürk, 1925 yılında Adana'yı ziyaretinde sıtma vakalarının çokluğunu görerek müdahale talimatı vermiştir. Bu kapsamda 1928'de Adana'da Sıtma Enstitüsü kurulmuştur. Bu enstitü, DSÖ'nün desteğiyle hem eğitim hem de sahada mücadele açısından çok önemli bir merkez olmuştur' dedi.Ülkemizde en son yerli sıtma vakalarının 2010-2013 yıllarında Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'de görüldüğünü hatırlatan Alptekin, 'Bu vakalar nüks olarak kayda geçti ve 2014 yılından itibaren yerli vaka bildirilmedi' şeklinde konuştu. Adana örneği üzerinden konuşan Alptekin, Sepici Mahallesi'nde 1990'lara kadar günlük sıtma vakaları görüldüğünü, baraj çevresindeki sazlık alanların ıslah edilmesiyle Anofel türü sivrisineklerin üreme alanlarının ortadan kaldırıldığını ve vakaların tamamen sona erdiğini aktardı.