TCMB Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte ABD'de bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, “Türkiye’de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü” sunumunu gerçekleştirdi.Fatih Karahan, sunumda, "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı." mesajını verdi.Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD'de yaptığı açıklamada, enflasyon düşüşünün devam ettiğini ancak riskler canlı olduğunu belirterek, "Politika faizi, enflasyon görünümüne odaklanarak toplantı bazında ihtiyatlı bir şekilde ayarlanacaktır." dedi.Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Dolarizasyon riskleri kararlı ve sıkı bir politika duruşuyla sınırlandırılmıştır.- Para politikası aktarımı son bir yılda önemli ölçüde iyileşmiştir.- Enflasyon düşüşü devam ediyor, ancak riskler canlı.