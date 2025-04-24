Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul bir kez daha deprem gerçeği ile yüzleşti. Dün öğle saatlerinde merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası milyonlarca insanın yaşadığı megakentte büyük panik yaşandı. Birçok vatandaş olası yeni ve büyük bir deprem ihtimali nedeniyle parklara ve boş alanlara kurdukları çadırlarla geceyi sokakta geçirdi. Ancak dün akşam saatlerinde kent genelinde soğuk hava birçok vatandaşı olumsuz etkiledi. Yeni günde de evlerine girmeyi düşünmeyen İstanbul sakinleri ise 'İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?' sorusuna cevap aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Nisan hava durumu raporuyla bu soruya yanıt verdi. Raporda 20 il için sarı kodlu uyarı yer aldı. İşte 24 Nisan hava durumu...Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.İstanbul bugün soğuk ve kapalı bir havaya uyandı. Kentte sıcaklık sabah ssaatleri itibarıyla 9-10°C civarında hissediliyor. Yer yer yağmur geçişlerinin beklendiği İstanbul'da hava sıcaklığının öğlen saatlerinde biraz daha artacağı öngörülüyor.Meteroloji raporunda 20 il için kuvvetli yağış uyarısı da yer aldı. Sarı kodlu uyarıda İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.BALIKESİR 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 26°C Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL 19°C Parçalı ve çok bulutluSAKARYA 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAFYON 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıADANA 27°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 24°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANKARA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.KONYA 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBOLU 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.KARABÜK 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 12°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.RİZE 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurluKARS 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 27°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 19°C Parçalı ve çok bulutluADIYAMAN 28°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR 29°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 25°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN 24°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı