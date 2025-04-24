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Beyaz Gazete
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Kocaeli'de cenazeye giden ailenin evi yandı

Kartepe ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken, aile üyelerinin bir yakınlarının cenazesi nedeniyle evde bulunmadıkları öğrenildi.

Ekleme: 24.04.2025 - 12:16 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:17 / Editör: Atilla Özbir
Kocaeli'de cenazeye giden ailenin evi yandıKocaeli'nin Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Hatıra Sokak'taki 2 katlı evde gece saatlerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de cenazeye giden ailenin evi yandı

CANAZEYE GİTTİLER, EVLERİ YANDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı, aile üyelerinin bir yakınlarının cenazesi nedeniyle evde bulunmadıkları belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de cenazeye giden ailenin evi yandı