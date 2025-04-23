CHP’de oy karşılığı iş çarkı deşifre edildi! 6 delegeye 2 milyon lira rüşvet

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin kurultayda para karşılığı oy kullandırıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci olarak kurultayda görev alan Murat Çultu, tanık olarak ifade verdi. Çultu, kurultayda Özgür Özel'in desteklenmesi karşılığında bir kısım delegelere menfaat temin edilme vaadi sonrasında yapılan yerel seçimlerden sonra bu delegeler veya yakınları belediyede ve bağlı iştiraklerde işlere yerleştirildiğini söyledi.İŞE ALIMLARI İFŞA ETTİÇultu ifadesinde, kurultay delegesi olan Haşim Öztürk'ün Besaş Yönetim Kuruluna alındığını, Kurultay Delegesi olan Yaşar Aslan'ın Burfaş Yönetim Kuruluna alındığını, Yaşar Aslan'ın oğullarının birinin Belediye Meclis üyesi, diğer oğlunun ise Kültür A.Ş Yönetim Kuruluna alındığını kaydetti. Osmangazi Belediye Meclis Kurultay Delegesi Şükrü Aksu'nun Gemlik'te Belediye Başkan vekili yapıldığını kaydetti. Kurultay Delegesi Nuray Çohan'ın Osmangazi Belediyesi Meclis üyesi yapıldığını kaydeden Çuhan'ın aynı zamanda Kültür A.Ş'de yönetim kuruluna alındığını ifade etti. Kurultay Delegesi Olan Dilan Orhan'ın ise Burkent A.Ş.'de işe alındığını belirtti.OY KARŞILIĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞIÇultu, Kurultay Delegesi olan ve eski Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın Bursa Büyükşehir Belediyesinde Belediye Başkan Danışmanı ve Jeotermal Yönetim Kurulunda aynı zamanda da Bursa'ya bağlı tüm ilçe belediyelerinden sorumlu yapıldığını kaydederek, Kurultay Delegesi Berfe Nur Kartalkaya'nın eşi Jeotermal A.Ş. ve Bursa Su Genel Müdür Yardımcısı yapıldığını ifade etti. Kurultay Delegesi Olan Ayteş Şevik'in eşinin Osmangazi Belediye Meclis Üyesi yapıldığını aktaran Çultu, Kurultay Delegesi olan Mustafa Güven'in torununun Osmangazi Belediyesine personel olarak alındığını belirtti. Kurultay Delegesi Olan Haşim Ali Arkan, Harmancık Belediye Başkanı yapıldı. Kurultay Delegesi Nuray Özdemir'in eşi Nilüfer Belediye Başkanı, ağabeyinin Nilüfer Belediye Spor A.Ş. Başkanı yapıldığını ifade etti.6 DLEGEYE 2 MİLYON LİRA RÜŞVETÇultu ifadesinde Nihat Yeşiltaş'ın seçildiği il kongresindeki delege ve delege yakınlarının şaibe bulaşmış olma durumundan şüphelenerek yönetim kurullarına ve kurultay delege listesine yazılmış olma durumu olduğunu söyledi. Çultu, o tarihteki CHP'li belediyelere ve belediye iştiraklerine oy karşılığı iş alımları yapıldığını söyledi. Çultu, CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Bursa Özdilek Alışveriş Merkezi'nde kurultay öncesi görüşme yaptığı, yapılan bir görüşme sırasında pazarlık sonucunda Çelikten'in etkisi altındaki 6 kurultay delegesinin Özel'e oy vermesi karşılığında toplam 2 milyon liranın Özel'in ekibi tarafından Çelikten'e ödenmesi konusunda anlaştıklarını öne sürdü.