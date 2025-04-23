ABD’de Snapchat’e dava açıldı! Uygunsuz içerikler barındırıyor

ABD'nin Florida eyaleti, popüler sosyal medya uygulaması Snapchat'in sahibi Snap Inc.'e dava açtı.Florida eyaleti, salı günü açtığı davada, Snapchat'in çocukları ekrana bağımlı hale getiren bazı özellikleri kullanarak yasalara aykırı davranmakla suçladı. Ayrıca sosyal medya şirketinin, 13 yaş ve altındaki çocukların platformda hesap açmasına izin verdiği ve bu yaş grubunu yeterince korumadığı belirtildi.Şikayet dilekçesinde, Snapchat'in sonsuz kaydırma, anlık bildirimler, otomatik oynatılan videolar ve kullanıcı geri bildirimi sağlayan ölçümler gibi özellikleri, Vali Ron DeSantis tarafından imzalanan ve çocukları sosyal medyanın bağımlılık yapıcı etkilerinden korumayı amaçlayan 2024 eyalet yasasını ihlal ettiği bildirildi.Florida, 'Snapchat'in, platformu 13 yaş için güvenli gibi tanıtmasını 'özellikle vahim' bulduğunu çünkü bu uygulama üzerinden çocukların cinsel içerikli içerikleri izleyebileceğini, uyuşturucu satın alabileceğini ve başka zararlı faaliyetlerde bulunabileceğini' ifade etti.Şikayette, 'Snapchat'in, 13 yaşındaki kullanıcıları platformdan çıkarmadığını ve 14-15 yaşındaki kullanıcılar için ebeveyn izni talep etmediği' aktarıldı. Florida, bu nedenle 'Şirketin, ebeveynleri, çocukların bu platforma erişiminin riskleri hakkında bilerek kandırdığı' aktarıldı.Dava, Florida Başsavcısı James Uthmeier tarafından duyuruldu ve eyaletin kuzeybatı kesimindeki Santa Rosa County eyalet mahkemesine sunuldu.