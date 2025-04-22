Bakan Yerlikaya duyurdu! 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu.29 parça halinde toplam 773 kilogram sıvı metamfetamin ile 28,5 kilogram kristal metamfetamin ele geçirildi. 801,5 kiloya ulaşan dev uyuşturucu sevkiyatı, İstanbul polisinin dikkatli çalışmasıyla son anda durduruldu. Operasyonda 2 şüpheli zehir taciri gözaltına alındı.Operasyonun ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" mesajıyla kararlılık vurgusu yaptı.