Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şam'a gitti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti.Şam Havalimanı'nda Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılanan Abdulkadir Uraloğlu, burada kısa bir konuşma da yaptı.2 gün sürecek ziyaretlere değinen Bakan Uraloğlu açıklamasında şöyle dedi:Sayın Yarub'a havaalanına gelip bizi karşılamasından dolayı, güler yüzle karşılamasından dolayı Türk halkı adına teşekkür ediyorum. Kendilerini Suriye'yi bağımsızlığına kavuşturdukları için kendilerini tebrik ediyorum ve başarılar diyorum.Ulaştırma olmadan hiçbir şey olmaz. Birbirimizle kavuşamazsak, bir şey yapamayız demedik. Bu iki günlük ziyaretimizde ulaştırma alanında neler yapabiliriz, ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz bunları konuşacağız. Biz iki uzun sınıra sahip iki ülkeyiz. O anlamda da birbirimize ulaşmamız lazım hem de birbirimizin üzerinden diğer ülkelere ulaşmamız lazım.Havacılık, kara yolu taşıması, deniz yolu ve demir yolu, iletişim alanında neleri daha iyi yapabiliriz diye konuşacağız. Sayın bakanın 5 yıllık bir tecrübesi olduğunu biliyorum. Türkiye-Suriye ilişkilerine ne kadar kıymet verdiğini biliyorum. Kendisinin. bu makamda olması, iki ülke için şanstır diye düşünüyorum.İki ülke arasında tesis edeceğimiz güzel ilişkiler hem ülkelerin gelişmesine hem de bölgemizdeki barışa katkı sağlayacaktır diye umut ediyorum. Konuşmasının başında ikinci ülkenize hoş geldiniz demesi bizi mutlu etmiştir, teşekkür ediyorum.